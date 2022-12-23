https://racurs.ua/ua/n178098-zsu-vidbyly-ataky-okupantiv-u-chotyroh-oblastyah-zvedennya-genshtabu-karta.html

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Російські окупанти 22 грудня намагалися вести наступи на багатьох ділянках фронту, але були зупинені українськими військовими.

Атаки окупантів відбили в районах населених пунктів Високе Сумської області, Хатне на Харківщині, Стельмахівка, Андріївка, Надія, Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Діброва Луганської області та Новоселівка, Ямполівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Нью-Йорк, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 23 грудня.

Повітряні сили протягом минулої доби завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, знищили три зенітно-ракетних комплекси та один центр безпілотників противника. А ракетні війська та артилерія уразили три пункти управління, три склади боєприпасів та вісім районів зосередження живої сили окупантів.

Вчора ворог завдав шість ракетних та шість авіаційних ударів, атакувавши, зокрема, й цивільні об'єкти в Харківській та Дніпропетровській областях. Також ворог здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

З танків, мінометів та різноманітної артилерії ворог обстріляв 48 населених пунктів на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Нагадаємо, 22 грудня Генеральний штаб ЗСУ заявляв, що російські війська з початку вторгнення втратили 100 тис. осіб, три тисячі танків та приблизно шість тисяч одиниць іншої бронетехніки.