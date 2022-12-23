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Ракурс

ЗСУ відбили атаки окупантів у чотирьох областях — зведення Генштабу (КАРТА)

23 гру 2022, 08:19
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Російські окупанти 22 грудня намагалися вести наступи на багатьох ділянках фронту, але були зупинені українськими військовими.





Атаки окупантів відбили в районах населених пунктів Високе Сумської області, Хатне на Харківщині, Стельмахівка, Андріївка, Надія, Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Діброва Луганської області та Новоселівка, Ямполівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Нью-Йорк, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 23 грудня.

Повітряні сили протягом минулої доби завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, знищили три зенітно-ракетних комплекси та один центр безпілотників противника. А ракетні війська та артилерія уразили три пункти управління, три склади боєприпасів та вісім районів зосередження живої сили окупантів.

Вчора ворог завдав шість ракетних та шість авіаційних ударів, атакувавши, зокрема, й цивільні об'єкти в Харківській та Дніпропетровській областях. Також ворог здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

З танків, мінометів та різноманітної артилерії ворог обстріляв 48 населених пунктів на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Війна в Україні. Карта: ISW

Нагадаємо, 22 грудня Генеральний штаб ЗСУ заявляв, що російські війська з початку вторгнення втратили 100 тис. осіб, три тисячі танків та приблизно шість тисяч одиниць іншої бронетехніки.

Джерело: Ракурс


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