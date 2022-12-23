Втрати окупантів за 303 дні повномасштабної війни назвали в Генштабі ЗСУ

Втрати окупантів за 303 дні повномасштабної війни. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n178101-vtraty-okupantiv-za-303-dni-povnomasshtabnoyi-viyny-nazvaly-v-genshtabi-zsu.html

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Військові втрати російської федерації у війні з Україною щодня складаються сотні осіб.

Вчора, 22 грудня, на фронті були ліквідовані 550 окупантів. Також було знищено два танки, п’ять бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню та сім одиниць автомобільної техніки. Також було збито п’ять безпілотників. Про це 23 грудня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 грудня орієнтовно склали:

особового складу — близько 100 тис. 950 (+550) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 5 (+2) од,

бойових броньованих машин — 5тис. 986 (+5) од,

артилерійських систем — 1 тис. 984 (+6) од,

РСЗВ — 414 (+1) од,

засоби ППО — 212 (+0) од,

літаків — 283 (+0) од,

гелікоптерів — 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 698 (+5),

крилаті ракети — 653 (+0),

кораблі/катери — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 622 (+7) од,

спеціальна техніка — 178 (+0).

Нагадаємо, 22 грудня Генеральний штаб ЗСУ звітував про понад 100 тис. знищених окупантів з початку повномасштабного російського вторгнення, яке розпочалося 24 лютого.