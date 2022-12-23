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Ракурс
ЗРК «Тор-М2К». Фото:

рф перекинула до білорусі нову партію ракетних комплексів «Тор» (ВІДЕО)

23 гру 2022, 12:20
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Російська військова техніка продовжує прибувати до білорусі.





Країна-агресор відправила нову партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К». Це озброєння надійшло «в рамках існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво білорусі та росії». Про це білоруське міністерство оборони 23 грудня повідомило у Telegram.

У білорусь із росії прибула чергова партія зенітних ракетних комплексів Тор-М2К, — зазначив помічник міністра оборони рб білорусь.

Зазначається, що найближчими днями ці комплекси надійдуть до з'єднань і військових частин, «куди вони призначені», а особовий склад уже пройшов підготовку та «успішно освоїв» ці комплекси.

Тим часом моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила в Telegram, що армія білорусі отримали шосту за рахунком батарею й тепер володіє двома дивізіонами ЗРК «Тор-М2К».

Нагадаємо, режим самопроголошеного президента олександра лукашенка запровадив у білорусі «тимчасове обмеження» на в’їзд у прикордонну смугу трьох районів Гомельської області, розташованих поруч із Київщиною та Чернігівщиною — Лоєвського, Брагинського та Хойникського.

Джерело: Ракурс


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