Коли на Київщині покращиться електропостачання, розповіли в ОВА

Енергосистема України відновлюється після російських обстрілів, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n178116-koly-na-kyyivschyni-pokraschytsya-elektropostachannya-rozpovily-v-ova.html

Ракурс

У Київській області дефіцит електроенергії становить близько 50%.

Ситуація з електропостачанням може покращитися за два-три дні — у разі відсутності нових російських обстрілів. Про це сьогодні, 23 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

За його словами, наразі найскладніша ситуація в Бучанському, Броварському та частково Бориспільському районах області.

Там громади вже заживлені, але через масштабні пошкодження світло подається на 2−4 години, вимикається на 6−10 годин, — зазначив Кулеба.

Водночас у Білій Церкві, Василькові, Фастові енергетикам вдалося вийти на графік вимкнень 4/4. Подібний графік задіяно й у Вишгородському районі, зазначив чиновник.