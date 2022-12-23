Коли на Київщині покращиться електропостачання, розповіли в ОВА

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Енергосистема України відновлюється після російських обстрілів, фото: «Ракурс»
Коли на Київщині покращиться електропостачання, розповіли в ОВАhttps://racurs.ua/ua/n178116-koly-na-kyyivschyni-pokraschytsya-elektropostachannya-rozpovily-v-ova.htmlРакурс
У Київській області дефіцит електроенергії становить близько 50%.
Ситуація з електропостачанням може покращитися за два-три дні — у разі відсутності нових російських обстрілів. Про це сьогодні, 23 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.
За його словами, наразі найскладніша ситуація в Бучанському, Броварському та частково Бориспільському районах області.
Там громади вже заживлені, але через масштабні пошкодження світло подається на 2−4 години, вимикається на 6−10 годин, — зазначив Кулеба.
Водночас у Білій Церкві, Василькові, Фастові енергетикам вдалося вийти на графік вимкнень 4/4. Подібний графік задіяно й у Вишгородському районі, зазначив чиновник.
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