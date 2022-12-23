54 катівні виявили на звільнених територіях

54 катівні виявили на звільнених територіяхhttps://racurs.ua/ua/n178124-54-kativni-vyyavyly-na-zvilnenyh-terytoriyah.htmlРакурс
На деокупованих територіях України прокуратура виявила 54 катівні та зафіксувала понад 5 тис. випадків катувань.
Про це повідомляє Центру прав людини ZMINA з посилання на дані, отримані у відповідь на запит до Офісу генпрокурора.
Зазначається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) внесено 5 тис. 79 кримінальних правопорушень за фактами катувань, заподіяння тілесних ушкоджень або іншого нелюдського поводження внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Наразі здійснюється досудове розслідування у 855 кримінальних провадженнях по воєнних злочинах проти дітей, пов’язаних з російською збройною агресією проти України, зокрема 10 — за фактами сексуального насильства.
Всього органами прокуратури розслідуються 2 тис. 415 проваджень по злочинах, вчинених стосовно дітей та у сфері охорони дитинства.
Загалом станом на 19 грудня в ЄРДР зареєстровано 54 тис. 607 злочинів, пов’язаних з російським вторгненням, серед них 52 тис. 879 — за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець нещодавно повідомляв про виявлення на Херсонщині катівні, де окупанти утримували дітей.
Джерело: ZMINA