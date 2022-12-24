В Чорне море вийшли носії “Калібрів” — в ЗСУ оцінили загрозу удару

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Військово-морські сили росії знову вивели у Чорне море корабель з крилатими ракетами «Калібр». Це може свідчити як про підготовку воєнних злочинців рф до нового удару, так і про намір ворога чинити психологічний тиск на українців.

Це два надводних і один підводний човен, загальний залп може сягати 20 ракет. Це може свідчити про те, що готує ворог саме ті випробування, про які згадував наш верховний головнокомандувач. А також, і те, що вони намагаються просто тероризувати, продовжувати психологічний тиск на населення України, — зазначила спікер Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

З її слів, наразі в акваторії моря корабельне угруповання росіян збільшилось — у Чорному морі перебуває 11 одиниць, і серед них є ракетоносії.

У будь-якому випадку, сигнали повітряної тривоги — це сигнал до обов’язкового виконання, нагадала Гуменюк.

Зважаючи на погоду, було штормове попередження, кораблі укривались у пунктах базування. Після того, як море трошки заспокоїлось, вони вийшли на чергування знову. Але, також, зважаючи на вороже тяжіння до скреп і дат, до того, щоб завдати максимально потужного психологічного тиску, вони можуть застосувати саме масований або поодинокі ракетні удари по важливих об'єктах напередодні свят, — розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, президент володимир зеленський попередив, що російські війська можуть вдатися до нових ракетних ударів по Україні на різдвяні та новорічні свята.