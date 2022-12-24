Втрати рф оновив Генштаб — 480 солдатів і 16 ББМ та безпілотників

https://racurs.ua/ua/n178131-vtraty-rf-onovyv-genshtab-480-soldativ-i-16-bbm-ta-bezpilotnykiv.html

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Збройні сили України впродовж минулої доби знищили ще 480 російських окупантів та збили вісім ворожих безпілотників. Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії воєнних злочинців рф становлять 101тис. 430 військових вбитими.

Про це вранці 24 грудня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільших втрат противник зазнав на Куп’янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках, — йдеться у повідомленні.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 24 грудня орієнтовно склали:

особового складу — близько 101 тис. 430 (+480 осіб ліквідовано за останню добу);

танків — 3 тис. 6 (+1 од.);

бойових броньованих машин — 5 тис. 994 (+8 од.);

артилерійських систем — 1 тис. 988 (+4 од.);

РСЗВ — 418 (+4 од.);

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 706 (+8 од.);

автомобільної техніки та автоцистерн — 4627 (+5 од.).

Також раніше Збройні сили України загалом ліквідували:

засоби ППО — 212;

літаків — 283;

гелікоптерів — 267;

крилаті ракети — 653;

кораблі /катери — 16;

спеціальна техніка — 178.

Нагадаємо, через значні втрати окупаційна влада продовжує перепрофілювати лікарні Луганської області у військові госпіталі.