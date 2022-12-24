Українські біженці в ЄС — не тільки збитки, але й зиск у перспективі

https://racurs.ua/ua/n178150-ukrayinski-bijenci-v-ies-ne-tilky-zbytky-ale-y-zysku-u-perspektyvi.html

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Наразі ЄвропейськийСоюз чимало витрачає на підтримку українських мігрантів, але у перспективі очікує отримати зиск.

Річ у тому, що українці активно інтегруються в європейський ринок праці й платять податки.

Крім того, 2022 року витрати наших громадян за кордоном зросли більше ніж утричі — до 2 млрд євро. на місяць. Про це йдеться у дослідженні НБУ «Вплив українських мігрантів на економіки ЄС».

Наприклад, Польща інвестувала 2,2 млрд євро в освіту українських дітей та 1,5 млрд євро у медичні послуги. Та далі ці витрати будуть зменшуватися, а профіт — зростати. Вже цього року працевлаштовані українці в Польщі заплатили близько 2,4 млрд євро податків.

Польські економісти порахували, що навіть коли у Європі залишиться лише половина з нинішніх мігрантів, українці вже за кілька років додаватимуть до щорічних темпів зростання ВВП Чехії, Польщі та Естонії по 1,2% на рік, а до ВВП Угорщини, Латвії, Словаччини, Литви й Румунії майже по 0.8%. При цьому, довгострокові вигоди від адаптації українських мігрантів значно переважать нинішні витрати.

НБУ ж оцінює, що завдяки українцям, випуск товарів та послуг в Естонії, Польщі та Чехії у 2026 році зросте на 2,2−2,3%, у Німеччині — на 0,6%. А це розвиток бізнесу, зростання податків і бюджету.

У дослідженні «Вплив українських мігрантів на економіки ЄС» повідомляється, що через війну за кордоном залишаються 7,6 млн українських громадян (дані ООН). В тому числі близько 3 млн українців перебувають у рф (з урахуванням депортованих) та білорусі.

В країнах Європи перебуває 4,5 млн українців. Зокрема, 1,5 млн статусів тимчасового захисту надала українцям Польща, ще понад 1 млн — Німеччина, 450 тис. — Чехія. 87% мігрантів — жінки з дітьми, 65% жінок — працездатного віку, від 18 до 59 років. Близько 70% опитаних мігрантів мають вищу освіту.

МВФ оцінив короткостроковий фіскальний вплив мігрантів з України на економіки ЄС у приблизно 30−37 млрд євро, або 0.19−0.23% від ВВП ЄС. У розрахунках дослідники використали припущення щодо кількості вимушених переселенців у 4.1−5.0 млн та середніх витрат на одного в 11 577 євро (дані ОЕСР 2017 року з коригуванням на інфляцію).

З початку повномасштабної війни працевлаштовані українці в Польщі заплатили 2,4 млрд євро податків, проте Польща несе витрати на освіту та медицину для українців.

Орієнтовні видатки на початкову і середню освіту в Польщі для майже 560 тис. українських дітей зі статусом тимчасового захисту становлять 2.2 млрд євро. Оплата медичних послуг може потребувати додатково 1.5 млрд євро.

За прогнозом Європейського центрального банку, коефіцієнт участі в робочій силі країн єврозони українських мігрантів працездатного віку становитиме від 25% до 55% у середньостроковій перспективі.