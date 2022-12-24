Родичі полонених бійців «Азову» влаштували у центрі Києва акцію «Різдво у полоні»

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Родичі бійців з «Азову» влаштували у Києві акцію «Різдво у полоні».

На Софійській площі в Києві біля головної ялинки країни встановили два столи. За одним сиділи святково одягнені люди, а за іншим — хлопці у військовій формі, які символізують азовців у полоні. Столи розділяв колючий дріт. Половина столу була наповнена їжею, а на іншій лежали тільки порожні металеві тарілки.

Ми хотіли подумки приєднатися до наших рідних, які перебувають у полоні і змушені зустрічати світле Христове Різдво у нелюдських умовах, без теплого одягу, повноцінної їжі, — розповідає батько азовця.

Рідні захисників попросили про спільну різдвяну молитву за всіх, хто досі в полоні, і за тих, хто віддав життя за Україну.