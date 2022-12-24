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Родичі полонених бійців «Азову» влаштували у центрі Києва акцію «Різдво у полоні»
Родичі полонених бійців «Азову» влаштували акцію «Різдво у полоні» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n178151-rodychi-polonenyh-biyciv-azovu-vlashtuvaly-akciu-rizdvo-u-poloni-foto.htmlРакурс
Родичі бійців з «Азову» влаштували у Києві акцію «Різдво у полоні».
На Софійській площі в Києві біля головної ялинки країни встановили два столи. За одним сиділи святково одягнені люди, а за іншим — хлопці у військовій формі, які символізують азовців у полоні. Столи розділяв колючий дріт. Половина столу була наповнена їжею, а на іншій лежали тільки порожні металеві тарілки.
Ми хотіли подумки приєднатися до наших рідних, які перебувають у полоні і змушені зустрічати світле Христове Різдво у нелюдських умовах, без теплого одягу, повноцінної їжі, — розповідає батько азовця.
Рідні захисників попросили про спільну різдвяну молитву за всіх, хто досі в полоні, і за тих, хто віддав життя за Україну.
Бійці АЗОВу вже понад півроку у полоні жорстокого ворога. Важко навіть уявити, що вони змушені витримувати щодня — напівголодні, знесилені, без теплого одягу та елементарних людських умов. Час від часу відбуваються обміни, але досі майже тисяча азовців залишається у заручниках. Напередодні Різдва родичі полонених бійців закликають весь світ згадати про Героїв АЗОВу та помолитися за них. Закликають також уряди всіх світових держав та міжнародні організації подвоїти зусилля, аби витягти з лап агресора рідних. Кожного дня ми маємо згадувати про велику ціну, що заплатили захисники «Азовсталі», аби ми могли зустрічати Різдво у вільних та відносно безпечних українських містах, разом сі своїми родинами, — зазначають організатори акції.
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