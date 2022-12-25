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Троє рятувальників загинули під час розмінування на Херсонщині. Фото: УП

Троє саперів ДСНС загинули під час розмінування на Херсонщині (ФОТО)

25 гру 2022, 08:48
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Троє співробітників ДСНС підірвалися на російській міні у Херсонській області.





Сапери займалися розмінуванням і загинули під час виконання службових обов’язків. Всі загиблі герої були родом із Житомирщини. Про це Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області 24 грудня повідомило у Facebook.

Серед загиблих були прапорщик служби цивільного захисту Сергій Курінний, водій-сапер групи піротехнічних робіт та молодший сержант служби цивільного захисту Дмитро Краснощоков. Фельдшер-рятувальник сержант служби цивільного захисту Олексій Сич помер від отриманих травм дорогою до лікарні.

У ДСНС зазначили, що ці співробітники служили в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення та виконували завдання щодо розмінування звільнених від ворога територій Херсонської області.

Троє рятувальників загинули під час розмінування на Херсонщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у грудні у селі Гракове Чугуївського району Харківської області на міні підірвався 32-річний рятувальник, його у тяжкому стані госпіталізований до лікарні. На Харківщині російські окупанти замінували величезну кількість територій, тому процес розмінування триває щодня.

Джерело: Ракурс


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