Взяти й розділити - путін з пригожиним готують ґрунт для націоналізації майна олігархів

https://racurs.ua/ua/n178193-vzyaty-y-rozdilyty-putin-z-prygojynym-gotuut-runt-dlya-nacionalizaciyi-mayna-oligarhiv.html

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Російський диктатор володимир путін та підконтрольний йому олігарх Євгеній Пригожин створюють умови для націоналізації майна олігархів у рф, щоб продовжувати фінансувати війну.

Про це повідомляє у новому звіті за 25 грудня американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу, що у Санкт-Петербурзі відбувся похорон загиблого терориста з ПВК «Вагнера», куди прибув Пригожин, і сказав, що у рф потрібно «конфіскувати розкішні речі та житло в еліт, які ігнорують або не підтримують війну проти України».

Тим часом путін також побічно виступив проти російських олігархів, заявивши, що росіяни, які «викачують гроші з-за кордону і не мають зв’язку з країною, становлять небезпеку для росії».

Крім того, російський диктатор заявив, що, на його думку, переважна більшість росіян готові «все покласти» заради своєї країни. Про це його запитали у пропагандистській програмі «Москва. Кремль. Путін» на телеканалі «росія 1». Кремлівський коротун з бункера відповів на запитання ведучого, що путіна здивувало за час війни.