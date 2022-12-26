Вибухи в російському Енгельсі прокоментували у Повітряних силах ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n178194-vybuhy-v-rosiyskomu-engelsi-prokomentuvaly-u-povitryanyh-sylah-zsu.html

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Вибухи на російському аеродромі «Енгельс» прокоментували у Повітряних силах ЗСУ.

Безумовно, це наслідки російської агресії. Це чергова «бавовна», яку ми вже звикли чути. Це наслідки того, що росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що їх у глибокому тилу війна не торкнеться, то вони помилялися. Такі речі відбуваються дедалі частіше, і сподіваємось, що це Україні буде тільки на руку, — сказав для РБК-Україна речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він закликав почекати декілька днів, поки з’являться супутникові знімки з аеродрому для того, аби побачити реальні наслідки вибухів.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня на аеродром, з якого злітають бомбардувальники, які з безпечної для росіян відстані бомбардують Україну ракетами, прилетіло. Загинуло троє росіян, є й поранені. Росіяни заявили, що збили в небі український безпілотник. Уранці в мережі опублікували декілька відео, які свідчать про масштаб вибухів.