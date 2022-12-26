Російська влада купує собі ялинки у «недружній» Польщі

https://racurs.ua/ua/n178196-krayina-benzokolonka-kupuie-yalynky-u-nedrujniy-polschi.html

Ракурс

Російська влада купує собі ялинки у «недружній» Польщі

Договір на таку закупівлю знайшов Telegram-канал Polygon.media.

Згідно з оприлюдненим 24 грудня документом, Управління з експлуатації будівель Федеральних зборів Управління справами президента рф має намір закупити у польського постачальника шість ялин Нордмана з «щільною і симетричною кроною» висотою від 2,3 до 4,5 метрів. На це планується витратити 218 тис російських рублів (3,2 тис. дол.).

Переможець закупівлі повинен буде доставити дерева на адреси Ради Федерації та Рахункової палати рф.

Список «недружніх» країн з’явився у росії в 2021 році. Спочатку туди входили США і Чехія. Після початку війни в Україні росія внесла до чорного списку всіх членів Євросоюзу, а також Японію, Австралію, Нову Зеландію, Україну та деякі інші країни, які підтримали санкції Заходу проти росії. У цьому списку, звичайно, є Польща.

«Недружнім» країнам обмежена можливість наймати громадян росії для роботи у своїх дипмісіях. Крім цього, фізичні та юридичні особи з рф можуть розплачуватися з кредиторами з «недружніх» країн у рублях, а не у валюті, прописаній у кредитних угодах.