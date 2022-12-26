У росії заговорили про вибори на окупованих територіях України у вересні 2023 року

https://racurs.ua/ua/n178203-u-rosiyi-zagovoryly-pro-vybory-na-okupovanyh-terytoriyah-ukrayiny-u-veresni-2023-roku.html

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Адміністрація президента рф має намір провести вибори на анексованих територіях України у вересні 2023 року навіть у разі збереження воєнного стану.

Про це повідомило видання «Відомості» із посиланням на джерела.

Один із варіантів передбачає скорочення термінів виборчих дій на третину, розповів співрозмовник журналістів. Згідно із законом, рішення про призначення регіональних виборів має бути прийняте раніше ніж за 100 днів і не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування. Ці строки можуть скоротитись у разі повторних або дострокових виборів.

За словами джерела «Відомостей», розглядається можливість використовувати одну з цих норм чи внести поправку, щоб розпочати передвиборчу кампанію у липні.

Інший співрозмовник видання заявив, що для проведення виборів можна внести поправки до закону про воєнний стан. Третє джерело сказало, що «поки що такі поправки не розробляються».

Вибори на нових територіях дуже важливі, оскільки вони й організаційно, і символічно зафіксують важливий крок на шляху їхньої інтеграції, — повідомив віце-президент Центру політичних технологій Ростислав Туровський, — Кремлю важливо створити якнайбільше свідчень того, що це звичайні російські регіони, та формування місцева влада з цієї точки зору є ключовою подією.

Нагадаємо, що створені московитами так звані днр і лнр, а також окуповані у 2022 році території Херсонської та Запорізької областей України оголосили воєнний стан. Зараз так званими «новими регіонами» керують чиновники, призначені росіянами після окупації, та влада самопроголошених республік у статусі тимчасово виконуючих обов’язки.