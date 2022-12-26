Вибухи на аеродромі в Енгельсі. Фото: telegraf.com.ua

https://racurs.ua/ua/n178219-bavovny-bude-bilshe-vybuhy-v-engelsi-prokomentuvaly-u-zelenskogo.html

Ракурс

Вибухів у росії, схожих на ті, які сталися на аеродромі в Енгельсі, буде ще більше.

Кількість таких ексцесів на території країни-агресора зростає і це буде продовжуватися. ЗСУ знищують все, що стосується російських окупантів, на міжнародно визнаних територіях України, адже мають на це юридичне право. А вибухи на військових об'єктах у рф — це наслідки війни та втрати керованості процесами. Про це 26 грудня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив в ефірі «24 каналу».

Ці всі ексцеси в росії є наслідками війни, як такої. Ці ексцеси не є модельованими. Вони не контролюються росією. Це говорить про втрату керованості вертикаллю, — зазначив він.

На Банковій згадали й різні надзвичайні події, які відбуваються на російській території останнім часом. Зазначили, що зокрема пожежі в Новосибірську на об'єктах критичної інфраструктури стали наслідком того, що окупанти не мають можливості докуповувати запчастини через введені санкції.

За словами Подоляка, зараз москва не може вирішувати власні проблеми, бо рф не є технологічною державою. Крім того, агресору відмовляють у співпраці й іноземні спеціалісти. Все це призводить до різних проблем.

Також збільшується кількість саботажу та різних некерованих процесів у вертикалі управління в росії. Тому таких ексцесів, зокрема в Енгельсі, на мій погляд, буде дуже багато, — додав представник офісу Зеленського.

Нагадаємо, вибухи на російському аеродромі в Енгельсі гриміли 5 та 26 грудня. Першого разу атака безпілотників призвела до загибелі окупантів та пошкодження військової техніки. Минулої ночі вибухи призвели до загибелі російських військових, а командування рф поспіхом почало евакуйовувати бомбардувальники Ту-95МС. Щонайменше шість таких літаків перебазувалися на Далекий Схід.

Дяка частина стратегічної авіації все ж залишилася на аеродромі «Енгельс-2». Це летовище в Саратовській області розташоване за 600 км від кордону з Україною, саме звідси злітали російські ракетоносці, які атакують міста та інфраструктуру України.