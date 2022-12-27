УПЦ МП не продовжили оренду двох головних храмів Києво-Печерської лаври - Павло Лебідь

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Українська православна церква московського патріархату поскаржилася, що в неї забирають храми Києво-Печерської лаври.

Намісник Лаври митрополит Павел заявив, що в УПЦ МП збираються забрати орендовані нею храми на території Києво-Печерської Лаври — зокрема Трапезну та Успенський собор, який є головним храмом Києво-Печерської лаври.

Сьогодні директор музею (керівник державного заповідника «Києво-Печерська лавра», якому належить приміщення лаври) повідомив, що ми можемо востаннє служити 31 грудня, а вже наступного дня нам заборонено переступати поріг Трапезного та Успенського соборів, — зазначив митрополит.

Неназване джерело видання в українській владі підтвердило, що після закінчення терміну оренди храмів туди можуть не пустити представників УПЦ МП. Термін оренди закінчується в грудні.

Незадовго до цього Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують заборонити діяльність пов’язаних з росією релігійних організацій. У Раді знаходиться законопроект, який передбачає заборону діяльності УПЦ в Україні.