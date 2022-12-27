Режим лукашенка сумарно на 66 років кинув за ґрати трьох «рейкових партизанів»

https://racurs.ua/ua/n178254-rejym-lukashenka-sumarno-na-66-rokiv-kynuv-za-raty-troh-reykovyh-partyzaniv.html

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Трьох білоруських «рейкових партизанів» диктаторський режим воєнного злочинця олександра лукашенка засудив до тривалих термінів ув’язнення. Дениса Дікуна, Дмитра Равіча та Олега Молчанова засуджено до 23, 22 та 21 року тюремного ув’язнення в колонії суворого режиму.

Так званий Гомельський обласний суд виніс вирок «рейковим партизанам» зі Світлогорська, яких звинуватили в тому, що в ніч із 28 лютого на 1 березня вони підпалили релейну шафу на залізничному транспорті з метою перешкоджанню руху ешелонів воєнних злочинців російської армії. Про це повідомили правозахисники «Гомельської Весни».