Російську стратегію масових ударів пояснили в ЗСУ. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n178279-rosiysku-strategiu-masovyh-udariv-poyasnyly-v-zsu.html

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Російські масові атаки дронами-камікадзе зазвичай відбуваються трьома хвилями.

Така стратегія ворога спрямована й на те, щоб, зокрема, атакувати й засоби протиповітряної оборони України. Перша хвиля «камікадзе» повинна виявити засоби ППО, а друга хвиля призначена для атак по цих об'єктах. А вже третя хвиля, як правило, спрямовується на об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури, які були на меті ураження. Про це керівник прес-центру Сил оборони Півдня України Наталію Гуменюк 28 грудня заявила в ефірі телемарафону.

За її словами, ворог вже почав використовувати нову партію іранських дронів для ударів по Україні. Про це свідчить маркування на ворожих безпілотниках.

Також Гуменюк розповіла про загрозу з моря. Зазначила, що загарбники можуть завдавати ракетних ударів навіть із пунктів базування носіїв ракет «Калібр». Однак наголосила, що такий ракетний залп небезпечний і для самих російських баз.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що українська ППО від вересня збила понад 420 ракет, які росіяни запускали по критичній інфраструктурі. Також було приземлено й 430 дронів-камікадзе.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомляли, що станом на 28 грудня на бойовому чергуванні у Чорному морі знаходиться три російських кораблі, але серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими агресор періодично обстрілює Україну.