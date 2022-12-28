Нова енергосистема в Україні буде з акцентом на «зелену» енергетику. Фото: ecotech.news

https://racurs.ua/ua/n178287-ukrayina-stvoryt-novu-decentralizovanu-energetychnu-systemu-zelenskyy.html

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Нова децентралізована енергетична система з’явиться в Україні.

Основну роль у цій системі гратиме відновлювальна енергетика, а зруйнувати таку систему ракетними ударами ворогу стане не під силу. Про це 28 грудня президент України Володимир Зеленський заявив під час традиційного щорічного звернення до Верховної Ради, відео якого Офіс президента опублікував у Facebook.

Ми маємо стати — і ми станемо, бо немає виходу, — станемо лідером в побудові сучасної «зеленої» енергетики. Це дозволить нам створити децентралізовану енергосистему, яку не зруйнувати нічим, ніякими ракетними ударами, — зазначив він.

За словами глави держави, російські ракетні атаки показали, що небезпечно містам залежати від кількох великих тепло- чи електростанцій. На його думку, сучасним містам потрібні децентралізовані джерела енергетики. А це забезпечити під силу «зеленій» енергетиці.

Зеленський наголосив, що розвиваючи «зелене», водневу енергетики та атомну генерацію Україна зможе у воєнний час забезпечити власні потреби, а у військовий й допомагати зі світлом і Європі. Глава держави висловив упевненість, що завдання України — стати одним з гарантів європейської енергобезпеки.

Разом з тим він підкреслив, що російські ракетні удари та атаки дронів стали викликом не лише для України, але й всього світу.

Нагадаємо, 28 грудня в «Укренерго» заявляли, що в Україні зріс дефіцит електроенергії й це було пов’язано із зупинкою деяких блоків електростанцій через обстріл газової інфраструктури у східному регіоні.