Московити відповіли на "формулу миру" Зеленського

https://racurs.ua/ua/n178297-moskovyty-vidpovily-na-formulu-myru-zelenskogo.html

Ракурс

Влада росії відмовляється від переговорів на умовах «формули миру», висунутої президентом України Володимиром Зеленським.

Про це в інтерв’ю пропагандистськомуу державному РІА «Новости» заявив глава МЗС рф сергій лавров.

Очевидно, що Київ не готовий до діалогу. Висуваючи різноманітні ідеї та «формули миру», Зеленський плекає ілюзію домогтися за допомогою Заходу виведення наших військ з російської території Донбасу, Криму, Запоріжжя та Херсонщини, виплати росією репарацій, явки «з повинною в міжнародні трибунали» тощо. ми на таких умовах ні з ким розмовляти не будемо. Чи залишилися на територіях, підконтрольних київському режиму, адекватні політики сказати складно, — сказав путінський Ріббентроп.

Так звану «формулу миру» Зеленський озвучив у листопаді на саміті G20. Вона передбачає десять кроків: забезпечення радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки України, обмін усіх військовополонених та повернення депортованих, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ з українських територій, недопущення нової ескалації, створення спеціального трибуналу з розслідування злочинів росії проти України, також вироблення механізму компенсації збитків, завданих країні під час війни.

Згодом Зеленський також закликав провести глобальний саміт «формули миру» взимку 2023 року.