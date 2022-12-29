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Ракетна атака росіян була націлена на 10 областей — ДСНС

Ракетна атака росіян була націлена на 10 областей — ДСНС

29 гру 2022, 16:20
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Масована ракетна атака армії воєнних злочинців росії вранці 29 грудня була націлена на 10 областей України. Про це сьогодні повідомив прес-офіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.





За його словами, внаслідок ударів пошкоджено 28 різних обʼєктів, з яких 10 — обʼєкти критичної інфраструктури. Поранення дістали п’ятеро українців.

Нагадаємо, Повітряні сили Збройних сил України раніше повідомили, що комбінована атака росіян включала запуск 11 іранських дронів-камікадзе Shahed-131/136, ракет Х-101/Х-555 з Волгодонська та північного району Каспійського моря, ракет «Калібр» з Чорного моря та шести ракет Х-22 і Х-32. Також зафіксовано два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П. По прифронтових містах росіяни гатили ракетами комплексів С-300.

Загалом з 69 ракет вдалося збити 54.

Зокрема, на Львівщину росіяни скерували шість ракет. Сили ППО збили чотири. Дві ракети влучили у електропідстанцію. Без електроенергії залишилися 282 населені пункти.

Джерело: Ракурс


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