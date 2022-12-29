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Нічне полювання на танк рф під Бахмутом показали ССО
Нічне полювання на танк рф під Бахмутом показали ССО (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178315-nichne-poluvannya-na-tank-rf-pid-bahmutom-pokazaly-sso-video.htmlРакурс
Чітке влучання в російський танк в районі Бахмуту продемонстрували оператори Сил спеціальних операцій Збройних сил України.
Відеозапис оприлюднили ССО ЗСУ 29 грудня у Телеграм.
Під покровом ночі ворожий танк хотів наблизитись до позицій Сил оборони в районі Бахмуту. Оператори ССО України вчасно помітили та влучним скидом вивели з ладу танк окупантів, — йдеться у повідомленні.
Захисники України додали, що у «бахмутському трикутнику» зникає залізяччя окупантів.
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