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Ракурс
Нічне полювання на танк рф під Бахмутом показали ССО

Нічне полювання на танк рф під Бахмутом показали ССО (ВІДЕО)

29 гру 2022, 17:58
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Чітке влучання в російський танк в районі Бахмуту продемонстрували оператори Сил спеціальних операцій Збройних сил України.





Відеозапис оприлюднили ССО ЗСУ 29 грудня у Телеграм.

Під покровом ночі ворожий танк хотів наблизитись до позицій Сил оборони в районі Бахмуту. Оператори ССО України вчасно помітили та влучним скидом вивели з ладу танк окупантів, — йдеться у повідомленні.

Захисники України додали, що у «бахмутському трикутнику» зникає залізяччя окупантів.

Джерело: Ракурс


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