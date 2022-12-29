Нічне полювання на танк рф під Бахмутом показали ССО

Чітке влучання в російський танк в районі Бахмуту продемонстрували оператори Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Відеозапис оприлюднили ССО ЗСУ 29 грудня у Телеграм.

Під покровом ночі ворожий танк хотів наблизитись до позицій Сил оборони в районі Бахмуту. Оператори ССО України вчасно помітили та влучним скидом вивели з ладу танк окупантів, — йдеться у повідомленні.