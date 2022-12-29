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У Санкт-Петербурзі палає бізнес-центр
У Санкт-Петербурзі палає бізнес-центр (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178317-u-sankt-peterburzi-palaie-biznes-centr-video.htmlРакурс
В російському Санкт-Петербурзі 29 грудня спалахнув бізнес-центр «Берег». Звідти евакуювали співробітників. За попередньою інформацією, пожежа перекинулася на складські приміщення.
Про постраждалих не повідомляється.
Інцидент стався у Калінінському районі Санкт-Петербурга.
У гасінні пожежі беруть участь шість одиниць техніки та близько 30 пожежників.
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