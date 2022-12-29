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Ракурс
У Санкт-Петербурзі палає бізнес-центр

У Санкт-Петербурзі палає бізнес-центр (ВІДЕО)

29 гру 2022, 18:55
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В російському Санкт-Петербурзі 29 грудня спалахнув бізнес-центр «Берег». Звідти евакуювали співробітників. За попередньою інформацією, пожежа перекинулася на складські приміщення.





Про постраждалих не повідомляється.

Інцидент стався у Калінінському районі Санкт-Петербурга.

У гасінні пожежі беруть участь шість одиниць техніки та близько 30 пожежників.

Джерело: Ракурс


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