путін привітав із Новим роком іноземних лідерів - хто отримав листівку від диктатора

https://racurs.ua/ua/n178346-putin-pryvitav-iz-novym-rokom-inozemnyh-lideriv-hto-otrymav-lystivku-vid-dyktatora.html

Ракурс

Президент росії і воєнний злочинець володимир путін надіслав вітання з Новим роком лідерам країн світу. Про це повідомляє сайт Кремля.

Загалом з бункера вітання полетіли 22 лідерам, зокрема путін привітав і керівників частково визнаних Абхазії та Південної Осетії. У Європі привітання направлені лише президенту Сербії Олександру Вучичу, прем'єру Угорщини Віктору Орбану та Олександру Лукашенку.

Серед інших адресатів путіна — глава Китаю Сі Цзіньпін, прем'єр Індії Наренда Моді, президент Туреччини Реджеп Ердоган, президент Сирії Башар Асад. Лідера КНДР Кім Чен Ина путін також не привітав.

На сайті Кремля окремо наголошується, що путін привітав деяких колишніх лідерів іноземних держав — Сільвіо Берлусконі, Роберта Кочаряна, Нурсултана Назарбаєва, Сержа Саргсяна, Герхарда Шредера.

Прес-секретар президента дмитро пєсков сказав, що путін не вітатиме лідерів «недружніх країн», оскільки з ними «фактично немає контактів».