Знищена російська техніка, фото:

https://racurs.ua/ua/n178388-rosiya-vtratyla-tehniky-bilshe-nij-malo-yiyi-ugrupovannya-na-pochatku-vtorgnennya-genshtab-zsu.html

Ракурс

Рашисти продовжують зазнавати великих втрат у військовій техніці та озброєнні.

В результаті їхні втрати в озброєнні та техніці вже перевищують кількість, яку мало угруповання противника на початок вторгнення.

Про це в коментарі агентству «Укрінформ» повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

Зокрема, рашисти вже втратили понад 3 тис. танків, 6 тис. бойових броньованих машин, 2 тис. артилерійських систем та 270 вертольотів.

За основними типами озброєння та військової техніки, такими як танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, вони вже навіть перевищують кількість ОВТ, яке було в угрупованні противника на початок вторгнення, — наголошує Громов.

Так, лише угрупованням Повітряних сил ЗСУ знищено 1 тис. 893 повітряні цілі. З них:

187 літаків (Су-25, Су-30, Су-34, Су-35, Іл-76, Іл-22);

107 вертольотів (Мі-8, Мі-24, Ка-52);

678 крилатих ракет (Х-101/555, «Калібр», «Іскандер-К», Х-59);

921 БПЛА («Оріон», «Орлан», «Форпост», «Шахід-131/136»).

Крім того, частину повітряних цілей було збито силами та засобами інших видів (родів, сил) ЗСУ та інших складових сил оборони.

Громов зазначає, що наразі ворог намагається всіма силами, передусім за рахунок мобілізованих, колишніх ув’язнених та приватних військових компаній, скувати дії ЗСУ та вжити всіх заходів для ресурсного виснаження українських військових.

Генерал наголошує, що для кремля будь-які втрати у живій силі, а особливо з числа мобілізованих, є прийнятними.

Джерело: «Укрінформ»