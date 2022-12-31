ЗСУ ліквідували понад 700 загарбників за добу. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n178366-zsu-likviduvaly-ponad-700-zagarbnykiv-za-dobu-infografika.html

Ракурс

Військові втрати російської федерації у війні з Україною втратили ще сотні осіб.

За добу ЗСУ знищили 710 ворожих солдатів та офіцерів. Також було спалено три танки, шість артилерійських систем, 16 бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, одну систему ППО та 24 машин. Крім того, було збито один гелікоптер та шість ворожих безпілотників. Про це 31 грудня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 31 грудня орієнтовно склали:

особового складу — близько 105 тис. 960 (+710) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 29 (+3) од,

бойових броньованих машин — 6 тис. 75 (+16) од,

артилерійських систем — 2 тис. 16 (+6) од,

РСЗВ — 423 (+0) од,

засоби ППО — 213 (+1) од,

літаків — 283 (+0) од,

гелікоптерів — 269 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 746 (+6),

крилаті ракети — 711 (+0),

кораблі/катери — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 707 (+24) од,

спеціальна техніка — 180 (+0).

Нагадаємо, у Генштабі повідомляли, що у районі Федорівки Каховського району Херсонської області були ліквідовані близько 200 загарбників, інформація щодо поранених уточнюється. Окрім того, поблизу Пологів та Великої Білозерки Запорізької області втрати ворога склали 115 військовослужбовців пораненими.