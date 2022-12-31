ЗСУ ліквідували понад 300 росіян на Херсонщині та Запоріжжі. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n178363-zsu-likviduvaly-ponad-300-rosiyan-u-dvoh-oblastyah-genshtab.html

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Збройні сили України 30 грудня відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Невського, Червонопопівки і Білогорівки Луганської області та Соледара, Білогорівки, Бахмутського, Підгородного, Бахмута, Кліщіївки, Нью-Йорка, Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області.

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження противника, а також три удари було завдано по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Військові збили ворожий розвідувальний безпілотник типу «Орлан-10». Ракетні війська й артилерія уразили пункт управління, сім районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, п’ять складів боєприпасів, а також дві російські радіолокаційні станції. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 31 грудня.

Командування також підтвердило вогневе ураження окупантів 29 грудня. У районі Федорівки Каховського району Херсонської області ліквідовано близько 200 загарбників, інформація щодо поранених уточнюється. Окрім того, поблизу Пологів та Великої Білозерки Запорізької області втрати ворога склали 115 військовослужбовців пораненими, знищено п’ять одиниць військової техніки різного типу, зенітний ракетний комплекс та склад боєприпасів.

У п’ятницю ворог завдав п’ять ракетних та 29 авіаційних ударів. Також росіяни застосували 10 дронів «Шахед-136», але усі вони були збиті. Крім того, противник здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, постраждали і мирні населені пункти.

А з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв понад 85 населених пунктів на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, Херсонському напрямках.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони вважають, що, якщо російська армія і зважиться на новий повномасштабний наступ на території України, це може відбутися не раніше лютого 2023 року.