Уламок російської ракети, фото: Андрій Нєбитов

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На Київщині в одному з районів виявили уламки російської ракети, збитої силами ППО.

Фото уламків у своєму Telegram-каналі сьогодні, 31 грудня, опублікував начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Частини збитої силами ППО ракети знайшли в лісосмузі після сьогоднішнього обстрілу столичного регіону. Потерпілих і руйнувань немає. Поліцейські оглядаюсь місце події та документують злочини рф, — зазначив Нєбитов.

За його словами, над цим районом українські військові сьогодні збили щонайменше три ракети окупантів.

Нєбитов також закликав громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та повідомляти на спецлінію «102» про помічені повітряні об'єкти.

Нагадаємо, рашисти сьогодні здійснили черговий масштабний ракетний обстріл України.