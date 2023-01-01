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Дипломати посольства США у бомбосховищі визначились з улюбленою цитатою 2022 року
Дипломати посольства США у бомбосховищі визначились з улюбленою цитатою 2022 рокуhttps://racurs.ua/ua/n178394-dyplomaty-posolstva-ssha-u-bomboshovyschi-vyznachylys-z-ulublenou-cytatou-2022-roku.htmlРакурс
В американському посольстві у Києві потролили росіян та їхні спроби підкорити українців ракетним шантажем.
«Русский военный корабль…»: цю фразу дипломати американського посольства обрали улюбленою цитатою 2022 року.
Так американці поглузували над московитами, сидячі вночі у підвалі у Києві під час російської атаки України, повідомляє Твіттер посольства.
«Русский военный корабль, иди на х**й!» (укр. Російський військовий кораблю, іди на**уй) — фраза-відповідь українських солдатів з острова Зміїний, яку під час російського вторгнення в Україну 2022 року почув у відповідь російський крейсер «Москва» на пропозицію здатись.
Нагадаємо, що Київ зазнав 31 грудня — 1 січня двох атак. В останній день 2022 року на столицю прилетіли російські ракети, а у новорічну ніч відбулася масштабна атака дронів-«шахедів».
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