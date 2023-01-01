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Ракурс
Новорічний салют у Лондоні був у синьо-жовтих кольорах та під "Стефанію"

Новорічний салют у Лондоні був в українських кольорах та під «Стефанію» (ВІДЕО)

1 січ 2023, 10:33
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Головний новорічний салют Великої Британії не обійшовся без згадки про Україну.





У центрі Лондона після опівночі 1 січня розпочався грандіозний феєрверк. Святкові салюти пускали на площі біля набережної Темзи, будівлі британського парламенту і колеса огляду.

Феєрверк запускали під музику й третьою композицією була «Стефанія» українського гурту-переможця Євробачення-2022 «Калуш». У цей час небо над Лондоном підсвітили у синьо-жовті кольори України, а ведучий подякував британцям за допомогу українським біженцям.

Джерело: Ракурс


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