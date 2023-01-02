Нічний бій з дронами над Києвом - скільки "шахедів" збили

https://racurs.ua/ua/n178421-nichnyy-biy-z-dronamy-nad-kyievom-skilky-shahediv-zbyly.html

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У ніч проти 2 січня рашисти провели нову атаку дронами на Київ. За час повітряної тривоги над столицею було збито 22 повітряні цілі. Росіяни запускали свої БПЛА кількома хвилями.

В результаті нічного обстрілу столиці пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури. В місті — аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об‘єкти теплопостачання.

У Деснянському районі столиці уламок безпілотника впав на проїжджу частину

Пошкоджено вікна в будинку поруч. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Працюють екстрені служби, — повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Внаслідок вибухів на Київщині — великі стрибки напруги. Влада і енергетики закликали вимикати електроприлади, а також приготуватися до нових відключень.

Крім того, уночі над Дніпропетровщиною бійці повітряного командування «Схід» знищили російську ракету Х-59МК2 та три дрони-камікадзе.

Іранські безпілотники збили у Дніпровському та Кам’янському районах, ракету — на підході до Дніпра.

Уламки боєприпасу спричинили пожежу на підприємстві у Кам’янському районі. Люди не постраждали.

На Миколаївщині сили ППО повітряного командування «Південь» знищили шість іранських дронів Shahed. Ще один безпілотник знищили бійці Нацгвардії, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.