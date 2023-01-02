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Гучна ніч над Києвом - як збивали дрони
Гучна ніч над Києвом — як збивали дрони (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178425-guchna-nich-nad-kyievom-yak-zbyvaly-drony-video.htmlРакурс
Вночі над Україною знищили 39 ударних безпілотників «Шахед», два розвідувальних безпілотники «Орлан-10» та одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Мер Києва Віталій Кличко з посиланням на сили ППО повідомив, що «вночі 40 дронів-камікадзе йшли на Київ, 15 знищили над сусідніми областями, 3 — на Київщині і 22 дрони — над столицею».
У ніч проти 2 січня користувачі почали викладати у мережу відео, на який показані моменти влучань і вибухи у небі над столицею.
Внаслідок другої поспіль нічної терористичної атаки дронами Київщини пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та приватні будинки, повідомив очільник області Олексій Кулеба.
Попередньо, постраждалих немає. Усі служби працюють на місцях.
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