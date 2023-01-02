Свято наближається по-українськи - HIMARS замість фури Coca-Cola

https://racurs.ua/ua/n178428-svyato-nablyjaietsya-po-ukrayinsky-himars-zamist-fury-coca-cola-video.html

Ракурс

Замість традиційних новорічних вантажівок Coca-Cola українськими дорогами їздять святкові HIMARS.

Військові ЗСУ, які не відрекомендувалися, виклали в мережу відео з декорованими ілюмінацією машинами РСЗО HIMARS. Вони рухаються на місце залпу по росіянах.

У ролику автомобіль установки РСЗО блимає вогниками і їде українською дорогою, згодом глядача з новорічними святами вітає військовий з екіпажу HIMARS. Наприкінці показано пуск ракет.

Нагадаємо, що у переддень та 1 і 2 січня на тимчасово окупованих територіях України прогриміли вибухи у місцях розташування окупаційних військ. У пабліках Донеччини та Луганщини повідомлялося про вибухи у Макіївці та Шахтарську.