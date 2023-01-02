Українські боєприпаси 152-мм калібру почали надходити на лінію фронту

https://racurs.ua/ua/n178429-ukrayinski-boieprypasy-152-mm-kalibru-pochaly-nadhodyty-na-liniu-frontu-foto.html

Ракурс

152-мм боєприпаси українського виробництва почали надходити на фронт.

До такого висновку дійшли OSINT-дослідники з проекту Ukraine Weapons Tracker після аналізу фотографій та відео з українськими гармашами.

Аналітики звернули увагу на фото з передової із розрахунком 152-мм гаубиці Д-20 біля якої лежали боєприпаси жовтого кольору.

На одному з відео, на якому українські бійці роблять підписи на таких же жовтих снарядах, вдалося ідентифікувати маркування та дослідити конструктивні особливості снарядів.

Боєприпас має індекс «ОФ-25Т», що відрізняється від маркування радянських снарядів ОФ-25. «Мілітарний» припускає, що це варіант осколково-фугасного снаряда для гаубиць Д-20, Мста-Б, Мста-С та 2С3 «Акація».

Ukraine Weapons Tracker робить висновок, що це снаряди українського виробництва, які раніше анонсував «Укроборонпром». Їх вдалося ідентифікувати завдяки особливості конструкції — снаряд зібраний із двох відфрезерованих частин.

Також дослідники звернули увагу на фото з метальними зарядами. Маркування, яке вдалося роздивитися, свідчить про те, що це боєприпаси 2022 року виробництва.

Про те, що в Україні налагодили виробництво 122 та 152-мм снарядів міністр оборони України Олексій Резніков заявив у листопаді 2022 року.

Зброярі пояснили також, чому масове виробництво 152-мм снарядів не розгорнули до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За версією держконцерну, випуск снарядів провалився через підрядників, які не забезпечили поставку вибухової речовини належної якості. Також держава не отримала і обладнання, яке замовила для створення конвеєрної лінії. Зараз всі ці події розслідують в рамках кримінальних проваджень.