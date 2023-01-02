NASA попередило про можливі претензії Китаю на Місяць

https://racurs.ua/ua/n178430-nasa-poperedylo-pro-mojlyvi-pretenziyi-kytau-na-misyac.html

Ракурс

Влада Китаю може заявити про права на території на Місяці у разі висадки космонавтів на супутник Землі.

Про це в інтерв’ю виданню Politico заявив голова NASA Білл Нельсон.

Це факт: ми беремо участь у космічних перегонах. Нам краще стежити за тим, щоб вони не дісталися місця на Місяці під виглядом наукових досліджень. І не виключено, що вони скажуть: «Тримайтеся подалі, це наша територія», — розповів Нельсон.

Він навів як приклад ситуацію, коли китайські військові розмістили бази на островах Спратлі, розташованих у Південно-Китайському морі. Цей об'єкт заперечується шістьма державами.

Politico зазначає, що «агресивна космічна програма Китаю», включаючи нещодавнє завершення будівництва орбітальної станції «Тяньгун», стає дедалі масштабнішою. Видання нагадує, що у Пекіні раніше допустили висадку китайських космонавтів на Місяці до кінця цього десятиліття.

Коментарі Нельсона пішли після того, як американська космічна капсула «Оріон» без екіпажу облетіла Місяць. Ця місія, яку багато хто вважає успішною, стала першим великим кроком до плану НАСА з висадки астронавтів на поверхню Місяця.

Її мета — забезпечити постійну людську присутність на супутнику Землі. Це може статися вже 2025 року.