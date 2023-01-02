Росіяни скиглять про хорор у Макіївці - терорист Гіркін підтвердив масове знищення окупантів

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Терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) підтвердив, що у приміщенні ПТУ в Макіївці зберігався боєкомплект і поруч було велике скупчення техніки.

Стрєлков-Гіркін підтверджує, що внаслідок знищення казарми з мобілізованими з росії загинули сотні окупантів.

Нагадаємо, що у новорічну ніч, рівно опівночі, було знищено будівлю колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії. Загиблих рахують сотнями.

У пабліках писали, що в будівлі перебували не тільки військовослужбовці дислокованої тут частини, але й інші, що прийшли на «вогник» зустріти 2023 рік.

Лік загиблих внаслідок удару ЗСУ може йти на сотні росіян.

Повідомлення про ракетний удар по будівлі ПТУ також підтвердив заступник міністра інформації так званої днр Данило Безсонов. У своєму телеграм-каналі він закликав притягнути до відповідальності тих, хто вирішив розмістити військовослужбовців в одному будинку, а не розосередити між різними об'єктами.

Подібні пости також з’явилися і в телеграм-каналах, включаючи канал репортера ВДТРК Олександра Сладкова, «військкора» Бориса Рожина та віце-спікера Мосміськдуми Андрія Медведєва.