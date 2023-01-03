Генштаб: ЗСУ атакували росіян на Херсонщині - близько 500 поранених і вбитих

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Збройні сили України продовжують вибивати російських окупантів з Херсонщини. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, оприлюдненому 3 січня.

Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 31 грудня живої сили та військової техніки противника в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Втрати противника склали близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими, — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Окрім цього, 1 січня підрозділи Сил оборони України здійснили вогневе ураження особового складу російських окупантів в районі населеного пункту Федорівка Херсонської області. Кількість втрат ворога наразі уточнюється.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки росіян, а також радіолокаційної станції рф.