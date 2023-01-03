Розвідка Британії вважає малоймовірним значний прорив рф під Бахмутом

https://racurs.ua/ua/n178463-rozvidka-brytaniyi-vvajaie-maloymovirnym-znachnyy-proryv-rf-pid-bahmutom.html

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Розвідка Великої Британії вважає малоймовірним, що російська армія досягне значного прориву під Бахмутом протягом найближчих тижнів. Наступальні операції російських сил на бахмутському напрямку проводяться лише на рівні взводів або відділень, адже Україна виділила значне підкріплення для захисту цього сектора.

У звіті британського Міністерства оборони вказується, що в середині грудня військові рф та ПВК «Вагнера», ймовірно, збільшили частоту своїх піхотних атак навколо Бахмута. Однак багато з цих операцій не мали належної підтримки. За останні десять днів ЗСУ наростили там сили і частота російських атак, ймовірно, зменшилася. Водночас розвідка Британії констатує, що обидві сторони зазнали значних втрат.

Російські наступальні операції в цьому районі зараз, ймовірно, проводяться лише на рівні взводів або відділень. Малоймовірно, що росія досягне значного прориву під Бахмутом протягом найближчих тижнів, — вважають аналітики Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше американський «Інститут вивчення війни» (ISW) вказав, що наступ рф на Бахмут перебуває на кульмінації, але так і не досяг результатів.