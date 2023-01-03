Україна переможе, адже рф не вчиться на помилках — генерал США Ходжес

https://racurs.ua/ua/n178465-ukrayina-peremoje-adje-rf-ne-vchytsya-na-pomylkah-general-ssha-hodjes.html

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Перемогу Збройних сил України у війні проти окупаційної армії росії пророкує екс-командувач військ США в Європі, генерал Бен Ходжес. Американський військовий назвав один з ключових недоліків воєнних злочинців рф. На його думку, це нездатність робити висновки та навчатися на власних помилках.

Причина, чому я впевнений, що Україна переможе… російська армія не є організацією, яка навчається. Нездатність забезпечити польову дисципліну та захист сил у зоні бойових дій після десяти місяців важких втрат є доказом того, що у них немає хороших сержантів або культури, щоб вчитися на помилках, — написав Ходжес у Твіттер.

Колишній командувач армії США в Європі також прогнозує, що ЗСУ звільнять окупований Крим до кінця серпня, якщо Захід продовжить надавати їй обіцяну допомогу та збереже санкції проти рф.

Нагадаємо, розвідка Міністерства оборони Великої Британії вважає, що період найсильнішого наступу російських сил під Бахмутом вже минув і подальші успіхи росії у цьому районі, принаймні найближчим часом, малоймовірні.