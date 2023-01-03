Скільки кораблів окупанти вивели у Чорне море, вказали в ВМС

https://racurs.ua/ua/n178469-skilky-korabliv-okupanty-vyvely-u-chorne-more-vkazaly-v-vms.html

Ракурс

Скільки кораблів окупанти вивели у Чорне море станом на ранок 3 січня, вказали у Військово-морських силах Збройних сил України.

В Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває до шести ворожих кораблів. В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, — йдеться у повідомленні ВМС.

В Середземному морі зараз знаходяться дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп — 72 ракети.

За минулу добу в інтересах росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 27 суден, з них сім суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 30 суден, з них сім суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони за минулі дві доби збили 100% дронів, якими росія намагалася атакувати територію України. Усього було знищено 84 ворожі безпілотники.