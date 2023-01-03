Обмін Медведчука на “азовців” в Анкарі ініціювала росія — Hurriyet

https://racurs.ua/ua/n178471-obmin-medvedchuka-na-azovciv-v-ankari-iniciuvala-rosiya-hurriyet.html

Ракурс

Обмін проросійського нардепа й кума воєнного злочинця диктатора рф Володимира Путіна Віктора Медведчука на українських захисників відбувся на запит російської сторони. Він проходив в аеропорту Анкари.

Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.

Запит на обмін Медведчука надійшов від росіян і після згоди Києва переговори відбулися в турецькій Анкарі за підтримки Національної розвідувальної організації.

Росіяни висунули умову, щоб п’ять командирів «Азову» залишилися в Туреччині, і Україна погодилася. Вони залишаються в країні на умовах гарантій захисту та безпеки.

У день X літаки з Росії та України один за одним приземлялися в аеропорту Анкари «під наглядом співробітників турецької розвідки». Після приземлення до літака рф увійшли українські офіційні особи, а до українського — російські. Вони перевіряли особисті дані та стан здоров’я українських військових та Медведчука. Обмін пройшов без проблем. З того часу командири «Азову» перебувають у Туреччини.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся масштабний обмін полоненими. Україні вдалося звільнити 215 українських захисників, серед них 108 бійців «Азову» та 10 іноземців. Росія повернула собі нардепа Медведчука та 55 окупантів.