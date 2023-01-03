Родина загиблого на фронті художника віддала 1 млн грн фонду "Повернись живим"

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Родина загиблого на російсько-українській війні бійця вирішила переказати частину коштів, отриманих від держави, на благодійність.

Мільйон гривень з них родина переказала у фонд «Повернись живим»

31-річний ровесник незалежності України Ярослав Палійчук загинув 9 травня 2022 року у районі Курахового на Донеччині. У мирному житті професійний художник-графіст, на війні він був сапером 54-ої ОМБр.

Фонд «Повернись живим» повідомив, що Ярослав творив у техніці, яка лежить на стику графіки й живопису та називається «сухий пензель». Свої малюнки захисник виконував на незаґрунтованій поверхні, використовуючи дуже жорсткі пензлі та олійні фарби, які тонким шаром розтирав на папері або тканині. Це створювало фотографічний ефект і максимально наближало роботи Ярослава до реальності.

Після трагедії батьки Палійчука поставили собі на меті увіковічити синове мистецтво і випустили книгу з його малюнками. А ще родина бійця вирішила переказати частину коштів, отриманих від держави, на благодійність. 1 млн грн з них родина переказала у фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим».