Меладзе пошепки відповів на «Слава Україні!» - російські чиновники хочуть позбавити його громадянства

https://racurs.ua/ua/n178476-meladze-poshepky-vidpoviv-na-slava-ukrayini-rosiyski-chynovnyky-hochut-pozbavyty-yogo.html

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Валерія Меладзе, співака та композитора з українським і грузинським корінням, вимагають позбавити російського громадянства. У відповідь на це він знову засудив «конфлікт» в Україні.

На новорічному концерті у Дубаї співак відповів на фразу «Слава Україні», яку вигукнув один із гостей. Меладзе прибрав мікрофон від рота і сказав «Героям слава».

Це розлютило «патріотичні» сили та деяких російських депутатів, які зажадали лишити співака грузинського походження російського громадянства.

Як стверджує Mash, організація «Армія захисників Вітчизни» вже написала заяву на Меладзе до слідчого комітету та генпрокуратури рф. Активісти просять дати законну оцінку діям співака, а також не пускати його до росії і перевірити, чи артист законно отримав громадянство рф (співак народився в Батумі, але в період розпаду СРСР проживав в Україні).

Меладзе опублікував допис, у якому не став коментувати ці вимоги, але знову засудив «конфлікт» в Україні: