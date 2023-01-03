В українській ППО розповіли про хитрість росіян під час запусків "шахедів" вздовж Дніпра

https://racurs.ua/ua/n178478-v-ukrayinskiy-ppo-rozpovily-pro-hytrist-rosiyan-pid-chas-zapuskiv-shahediv.html

Ракурс

Російські війська запускають іранські дрони-камікадзе Shahed у темну пору вздовж річки Дніпро, щоб їх було важче виявити радіолокаційно.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі «Українського радіо».

Хочеш жити ― притискаєшся нижче. Радіолокаційні засоби, що виявляють ціль, не будуть її бачити, якщо ціль летить нижче їхнього рівня, — пояснив він.

Він також розповів, що за дві доби — це новорічна ніч і після новорічної ночі — українська ППО збила 84 дрони. 100% було збито протиповітряною обороною. Таких результатів не досягали ще ніколи.

Ігнат розповів, що створити в Україні «Залізний купол», як в Ізраїлі, найближчим часом не вийде.

Найближчими роками ми не створимо жодного «купола» над усією територією України — це неможливо фізично, тому що систем ППО поставити за такою протяжністю наших кордонів і перекрити стратегічно важливі об'єкти в середині країни просто неможливо. Це має бути величезна кількість техніки, це неймовірно дорого, на це потрібен величезний державний і людський ресурс, зокрема, — сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Він додав, що в інших країнах ППО прикриває не всю територію, а лише певні об'єкти чи напрямки, а для захисту іншої території використовуються винищувачі. Ігнат наголосив, що для України зараз актуальніше отримання нових літаків із сучасними радарами, сучасними ракетами, прицільно навігаційними комплексами.