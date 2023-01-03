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Ракурс
У "Слузі народу" вимагають пояснень від Шмигаля щодообмеження дії Prozorro

У «Слузі народу» вимагають пояснень від Шмигаля щодо обмеження дії Prozorro

3 січ 2023, 22:18
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Фракція партії «Слуга народу» у Верховній Раді направила уряду звернення щодо ситуації, пов‘язаної зі скасуванням аукціонів у системі Prozorro на час воєнного стану.





Нагадаємо, необхідність таких змін в Міністерстві економіки України пояснюється тим, що в умовах відключення електроенергії не всі учасники торгів у системі електронних закупівель мають можливість взяти участь в аукціонах. Однак у фракції вважають, що таке рішення несе корупційні ризики.

Прийняття вказаної Постанови № 1495 несе ряд корупційних ризиків, а також може викликати публічний резонанс та можливі спекуляції на вказаній темі, що може негативно вплинути на рівень довіри громадськості до системи Prozorro, — йдеться в листі.

Народні депутати просять переглянути положення Постанови, «ініціювавши зміни до неї або ж надавши роз’яснення стосовно стратегії мінімізації корупційних ризиків через ухвалене рішення й набуття ним чинності».

Джерело: Ракурс


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