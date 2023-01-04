Нові вибухи гриміли в окупованому Криму. Фото:

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Вибухи в анексованому російською федерацією Криму гриміли вночі та вранці 4 січня.

Зокрема, вночі вибухи було чути у Севастополі поблизу аеродрому «Бельбек». У місті щонайменше двічі спрацювали системи протиповітряної оборони. Про це повідомляли радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram та «Радіо свобода».

Вже вранці в соцмережах писали про гучний вибух у районі Фруктового. За інформацією місцевих пабліків, «гримнуло так, що вікна затремтіли». Також була інформація про звук вибуху в районі Солдатського.

Окупаційна влада Севастополя в Криму заявила, що вранці 4 січня над морем було збито два безпілотні літальні апарати. Таку заяву зробив так званий губернатор Севастополя михайло развожаєв.

Вранці системи ППО збили два БПЛА над морем у районі Бельбека. Усі служби працюють у штатному режимі, — написав він у Telegram.

Нагадаємо, 2 січня вибухи гриміли у Севастополі та Сімферополі. Окупаційна влада заявляла про «роботу» систем протиповітряної оборони й нібито збитий безпілотник.