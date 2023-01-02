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Ракурс
Вибухи прогриміли в окупованих Севастополі та Сімферополі. Фото: соцмережі

Вибухи прогриміли в окупованому Криму (ФОТО)

2 січ 2023, 22:19
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Нові вибухи в окупованому Криму прогриміли у понеділок, 2 січня.





Гучні вибухи, зокрема, пролунали в Севастополі та Сімферополі. Так званий губернатор Севастополя михайло развозжаєв повідомив у Telegram про «роботу» систем протиповітряної оборони.

За словами гауляйтера, над морем росіяни нібито збили безпілотник.

У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними над морем збито БПЛА, — пише окупант.

Вибухи прогриміли в окупованих Севастополі та Сімферополі. Фото: соцмережі

Вибухи прогриміли в окупованих Севастополі та Сімферополі. Фото: соцмережі

Вибухи прогриміли в окупованих Севастополі та Сімферополі. Фото: соцмережі

Нагадаємо, 2 січня у російському воронежі прогриміло кілька вибухів. Ймовірно, під удар потрапив аеродром «Балтімор», звідки росіяни бомблять Україну. На цьому військовому об'єкті ворога базуються фронтові бомбардувальники Су-34.

Джерело: Ракурс


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