Вибухи прогриміли в окупованому Криму (ФОТО)

Вибухи прогриміли в окупованих Севастополі та Сімферополі. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n178453-vybuhy-progrymily-v-okupovanomu-krymu-foto.html

Ракурс

Нові вибухи в окупованому Криму прогриміли у понеділок, 2 січня.

Гучні вибухи, зокрема, пролунали в Севастополі та Сімферополі. Так званий губернатор Севастополя михайло развозжаєв повідомив у Telegram про «роботу» систем протиповітряної оборони.

За словами гауляйтера, над морем росіяни нібито збили безпілотник.

У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними над морем збито БПЛА, — пише окупант.

Нагадаємо, 2 січня у російському воронежі прогриміло кілька вибухів. Ймовірно, під удар потрапив аеродром «Балтімор», звідки росіяни бомблять Україну. На цьому військовому об'єкті ворога базуються фронтові бомбардувальники Су-34.