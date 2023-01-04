Виробництво БМП Puma на заводі Rheinmetall, фото - Bild

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Скандал навколо бронетранспортерів Pumа, які зламалися під час навчань бундесверу у середині грудня, схоже переходить на новий рівень.

Попри те, що 17 із 18 машин пройшли ремонт, «вихід з ладу окремих деталей і деякі пошкодження вимагають додаткових технічних розвідок», повідомили у Міноборони Німеччини.

У звіті, яке відомство надало на запит Комітету з оборони Бундестагу, йдеться, що навіть з урахуванням усунення технічних проблем бойовим машинам піхоти все ще «бракує міцності та надійності». В цей час вони можуть бути прийняті в експлуатацію з обмеженнями і лише за умови взаємодоповнюючого контролю з боку військовослужбовців, ремонтних бригад та представників виробника.

Зараз усі зацікавлені особи працюють над усуненням недоліків «повним ходом», йдеться у документі.

В середині грудня Бундесвер заявив про відмову від подальших закупівель БМП Puma і рішення використовувати в силах швидкого реагування НАТО БМП Marder.

Повідомляється, що всі 18 БМП, які стоять на озброєнні 37-ї бригади, вийшли з ладу за вісім днів навчань у рамках сил швидкого реагування НАТО.

Найбільше проблем виникало з електронікою. Військовим було відомо, що такі проблеми можуть виникати, але цього ніколи не відбувалося у таких масштабах, бо надмірного навантаження на техніку не давали. Загалом Німеччина закупила 350 таких машин по 17 млн євро за штуку.