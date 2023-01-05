рф передала білорусі нову партію російських БТР. Мілітарний

https://racurs.ua/ua/n178551-rf-peredala-biloruskiy-armiyi-novu-partiu-rosiyskyh-bronetransporteriv-gaun.html

Ракурс

Російська військова техніка продовжує прибувати до білорусі.

У четвер, 5 січня, рф передала Білорусі нову партію російських бронетранспортерів БТР-82А. Ешелон із 34 одиницями техніки сьогодні вдень прямував у бік Бреста. Ці бронемашини можуть надійти на озброєння 38-ї десантно-штурмової бригади. Про це моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила в Telegram.

Зазначається, що це вже третій батальйонний комплект БТР-82А в Білорусі. Моніторингова група пише, що лише у 2019 році на озброєння одного з батальйонів 38 ОДШБР надійшли БТР-70МБ1, а в бригаді експлуатуються БТР-80.

Нагадаємо, 30 грудня до білорусі прилетіли шість військово-транспортних бортів ВКС РФ Іл-76МД, які приземлилися в Мачулищах. Невідомо було, що переправили літаки. «Гаюн писав», що це можуть бути як техніка, так і мобілізовані. Якщо це солдати, то мова йде про максимум 1 тис. 470 осіб, адже максимальна місткість кожного літака — 245 осіб.