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рф перекинула до білорусі техніку з Z-свастикою. Фото: «Беларускі Гаюн»

росія перекинула до білорусі техніку з Z-свастикою (ФОТО)

6 січ 2023, 13:17
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Ешелони з військовою російської технікою прибули до білорусі з рф.





Країна-агресор перекинула щонайменше 50 одиниць техніки. Міністерство оборони білорусі відзвітувало про прибуття чергового ешелону. Примітно, що на багатьох вантажівках присутній символ Z. Техніку з цією свастикою рф використовує в Україні. Про це 6 січня повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

За інформацією групи, потяг переправив близько 43-х вантажівок «Камаз» та «Урал», БАЗ-6306, п’ять бензовозів, дві зенітні установки ЗУ-23−2, польові кухні та бочки для води. На одній з машин були номери з 44-м регіоном росії — це Західний військовий округ.

Зазначається, що 5 січня ешелон з цією технікою проїхав у напрямку Барановичів через Мінськ і Фаніполь. Прибув потяг з вантажівками до Барановичів.

рф перекинула до білорусі техніку з Z-свастикою. Фото: «Беларускі Гаюн»

рф перекинула до білорусі техніку з Z-свастикою. Фото: «Беларускі Гаюн»

рф перекинула до білорусі техніку з Z-свастикою. Фото: «Беларускі Гаюн»

рф перекинула до білорусі техніку з Z-свастикою. Фото: «Беларускі Гаюн»

Нагадаємо, 5 січня російська федерація передала Білорусі нову партію російських бронетранспортерів БТР-82А. Моніторингова група «Беларускі Гаюн» зафіксувала, як ешелон із 34 одиницями техніки сьогодні прямував у бік Бреста.

Джерело: Ракурс


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